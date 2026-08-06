Сотрудники краевого УФСБ задержали иностранца, пропагандировавшего терроризм
УФСБ России по Пермскому краю совместно с УФСБ России по Москве и Московской области пресекло деятельность иностранца, публичного пропагандировавшего терроризм. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ.
здание УФСБ по Пермскому краю
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник разместил в соцсети тексты и фото, содержащие признаки героизации террористической деятельности. Автор сообщений задержан. УФСБ России по Пермскому краю в отношении него возбуждено уголовное дело.