Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудники краевого УФСБ задержали иностранца, пропагандировавшего терроризм

УФСБ России по Пермскому краю совместно с УФСБ России по Москве и Московской области пресекло деятельность иностранца, публичного пропагандировавшего терроризм. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

здание УФСБ по Пермскому краю

здание УФСБ по Пермскому краю

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

здание УФСБ по Пермскому краю

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник разместил в соцсети тексты и фото, содержащие признаки героизации террористической деятельности. Автор сообщений задержан. УФСБ России по Пермскому краю в отношении него возбуждено уголовное дело.