В Ульяновске коммерсанта лишили 14 млн рублей под видом криминального покровительства

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела о вымогательстве. Перед судом предстанет 35летний мужчина, который под предлогом криминального покровительства выманил у предпринимателя свыше 14 млн рублей. Об этом сообщает УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант предлагал потерпевшему «решение проблемных вопросов», в том числе якобы через связи с правоохранительными органами, и требовал ежемесячную плату в размере 125 тыс. рублей.

Чтобы надавить на потерпевшего, обвиняемый выдавал себя за влиятельного представителя криминальной среды и заявлял о планах получить статус «вора в законе». Впоследствии, угрожая физической расправой, он стал требовать проценты за якобы накопившуюся задолженность.

Под давлением угроз бизнесмен передавал злоумышленнику деньги, продал частный дом, а также предоставил в пользование дорогостоящую иномарку. В общей сложности с ноября 2025 года по май 2026 года потерпевший лишился денежных средств и материальных ценностей на сумму более 14 млн рублей.

Подозреваемого задержали. Ущерб был полностью возмещен. Машину бизнесмена обнаружили в Краснодарском крае и вернули владельцу. Фигурант уголовного дела заключен под стражу.

Георгий Портнов