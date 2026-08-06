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В Самаре поставщика продуктов в школы оштрафовали за отсутствие документов

Прокуратура Самары выявила нарушения санитарноэпидемиологического законодательства в работе организации-поставщика питания в образовательные учреждения города. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Проверка показала, что компания, с которой школы заключили контракты на поставку готовой пищи и продуктов, принимала и использовала продукцию животного происхождения без обязательных ветеринарных сопроводительных документов.

Прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении юридического и должностного лиц были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ (перевозка продуктов животноводства без ветеринарных документов).