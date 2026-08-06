В Перми планируют приватизировать исторический дом купцов Лихачевых

В прогнозный план приватизации Прикамья планируют включить объект культурного наследия регионального значения «Дом купцов Лихачевых с воротами». Соответствующий законопроект внесен в краевой парламент. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Дом купцов Лихачевых, расположенный на ул. Окулова, 12, был построен во второй половине XIX века. В состав объекта культурного наследия входят здание дома, кирпичные ворота и ограда.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании заксобрания в августе.