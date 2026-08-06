В Татарстане отменили режимы ракетной и беспилотной опасности, введенные сегодня утром. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике.

Ракетная опасность действовала менее двух часов, беспилотная — около пяти часов. Также объявлялась угроза атаки беспилотников в Альметьевске, Бугульме, Заинске и Лениногорске, на данный момент она отменена.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы пока остаются закрытыми.

По данным Минобороны, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотников самолетного типа над 19 регионами России и акваториями Азовского и Черного морей.

Анар Зейналов