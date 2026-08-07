Адель Сайфуллина: Башкортостан подходит комплексно к строительству и развитию территорий

В преддверии 70-летия Дня строителя исполнительный директор Ассоциации застройщиков Республики Башкортостана Адель Сайфуллина в интервью «Ъ-Уфа» рассказала о строительной отрасли республики и о том, как изменилась роль строителя в современном обществе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ассоциация застройщиков Республики Башкортостан Фото: Ассоциация застройщиков Республики Башкортостан

— Какие главные достижения строительной отрасли Башкортостана за последние годы вы бы отметили?

— За последние годы отрасль в Башкортостане показала устойчивый рост. Начиная с 2021 года, регион ежегодно сдает 3 млн. кв. м жилья. Только за первое полугодие 2026 года в регионе введено свыше 905 тыс. кв. м жилья, из них 165,4 тыс. кв. м — в многоквартирных домах, где рост составил почти 30% к аналогичному периоду прошлого года. Данная работа вносит практический вклад в достижение цели нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — повышение качества жизни граждан.

Растет и распроданность жилья: с 42% в июне 2025 года до 53% в июне 2026 года. Параллельно восстанавливается рыночная ипотека: за январь—май объем кредитов вырос на 47% по количеству и на 55% по стоимости.

Отдельно отмечу системную работу по ликвидации аварийного жилья. С 2019 года в республике расселено порядка 170 тыс. кв. м, а это 13 тыс. человек. Сейчас перед регионом стоит задача расселить еще 216 тыс. кв. м в рамках новой программы. Это очень важная социальная работа, которая напрямую влияет на качество жизни людей.

— Что, на ваш взгляд, сегодня сильнее всего влияет на темпы строительства в регионе?

— Сегодня на темпы строительства больше всего влияют доступность финансовых инструментов, инфраструктурная обеспеченность площадок и предсказуемость градостроительных решений. Там, где есть понятная экономика проекта, подведены сети и есть поддержка со стороны власти, стройка идет быстрее и стабильнее. В Башкортостане это особенно заметно на крупных проектах комплексного развития территорий и в новых городских зонах.

— Какие изменения в отрасли вы считаете наиболее важными за последние годы?

— Главное изменение — переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий и к более системному управлению жизненным циклом проекта. По количеству реализуемых проектов КРТ Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране. В республике заключено 47 договоров КРТ в 11 муниципалитетах, в оборот вовлечено 1,6 тыс. га с градостроительным потенциалом 4,7 млн кв. м. Это уже не просто строительство домов, а создание полноценной городской среды.

Не менее важна цифровизация. Башкортостан стал первым регионом России, который полностью внедрил федеральную ИСУП (Информационная система управления проектами — ред. Ъ), расширил ее на дороги и капремонт, а также ввел обязательный электронный документооборот на всех этапах — от изысканий до эксплуатации. Это серьезно повышает прозрачность и управляемость отрасли. Сегодня ГИСОГД (Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности — ред. Ъ) республики входит в ТОП-3 ГИСОГД в Российской Федерации. На сегодняшний день в системе ГИСОГД работают все города и районы Башкирии.

— Как вы оцениваете развитие девелопмента в Башкортостане по сравнению с другими регионами?

— Как я уже отметила, Башкортостан подходит комплексно к строительству и развитию территорий. У нас КРТ носит не формальный статус, а является реальным механизмом, который увязывает жилье с социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой. Это соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и делает развитие территорий более сбалансированным.

— Какие проекты можно назвать наиболее значимыми для региона?

— Прежде всего — развитие территорий Забелья и Зауфимья. На их инфраструктурное оснащение уже направлено более 23 млрд руб., а до 2030 года планируется добавить еще порядка 13,5 млрд. Реализация этих двух важных проектов обеспечит ввод более 20 млн кв.м жилья. Эти территории — главные точки роста.

Также к ключевым проектам я бы отнесла Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ, крупнейшую школу Приволжского федерального округа на 2200 мест, Дворец борьбы, Центр фехтования, комплекс гребного слалома и Евразийский музей кочевых цивилизаций. Это проекты, которые меняют не только облик городов, но и социальное полотно региона.

— На Ваш взгляд, что самое ценное в профессии строителя?

— Самое ценное — это созидание. Строитель создает не просто квадратные метры, а жилую среду, в которой живут семьи, растут наши дети. Это профессия с очень высоким уровнем социальной ответственности.

— Как изменилась роль строителя в современном городе?

— Сегодня строитель — это участник формирования городской среды, инфраструктуры, логистики и качества жизни. Современный строитель должен понимать и архитектуру, и цифровые инструменты, и экономику проекта, и запросы людей.

— Какие качества сегодня особенно важны для специалистов строительной отрасли?

— Сегодня особенно важны ответственность, технологическая грамотность, умение работать в команде и быстро адаптироваться к изменениям. Строительная отрасль становится все более цифровой, и это требует от специалистов постоянного развития.

— Как привлечь в стройку молодежь и сделать профессию более престижной?

— Прежде всего нужно показывать, что стройка — это современная, технологичная и перспективная отрасль. Для молодежи важны понятные карьерные траектории, достойная оплата труда, обучение и участие в больших проектах, которыми можно гордиться. В числе реальных мер поддержки — это взаимодействие ссузов напрямую с работодателями, увеличение практики «исключительно с участием предприятий».

— Что бы вы хотели пожелать коллегам в профессиональный праздник?

— Хочу пожелать всем строителям Башкортостана здоровья, устойчивости, профессиональной уверенности и новых успешных проектов. Пусть каждый объект будет сдан вовремя, а каждый построенный дом приносит людям радость и комфорт.

Беседовала Анна Челак