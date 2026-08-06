Жителя Белебея отправят в колонию за похищение ордена участника СВО

Белебеевский городской суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, похитившему орден участника СВО, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и незаконном приобретении государственных наград Российской Федерации (ст. 324 УК РФ).

Установлено, что в декабре прошлого года фигурант дела распивал алкоголь в доме своей знакомой. Когда хозяйка уснула, он похитил бытовую технику на общую сумму 37 тыс. руб., а также орден Мужества, которым посмертно награжден сожитель потерпевшей. Награду он носил в общественном месте.

Подсудимый признал вину, ранее судим за преступления против собственности.

Суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима со штрафом в 30 тыс. руб.

Майя Иванова