Число заявлений о банкротстве физлиц, не имеющих статуса ИП, выросло почти на 5%

С начала 2026 года в Арбитражный суд Пермского края поступило 6066 заявлений о банкротстве граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Это на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда — 5785). Такие данные «Ъ-Прикамье» предоставили в пресс-службе арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Всего за семь месяцев 2026 года было подано 6434 заявления о признании должника банкротом (годом ранее — 5961, рост на 7,9%). В отношении юридических лиц количество заявлений составило 202, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество заявлений о признании несостоятельными ИП составило 166 (рост в 1,8 раза).