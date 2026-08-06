В Оренбурге арестовали супругов за покушение на сбыт наркотиков с вовлечением дочери

В Оренбурге по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков задержана супружеская пара. Следственные органы СК России по Оренбургской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины и его 27-летней жены. Фигурантам инкриминируется ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотиков с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, 30 июля 2026 года супруги приобрели партию наркотика, которую планировали реализовать на территории Оренбурга. Для совершения преступления женщина, пообещав денежное вознаграждение, привлекла свою несовершеннолетнюю дочь, в связи с чем ей также предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления). Однако довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось: в тот же день их автомобиль остановили силовики на проспекте Победы. При досмотре транспортного средства наркотики обнаружили и изъяли.

Супруги и их несовершеннолетняя дочь были задержаны. По ходатайству следователя мужчину и женщину арестовали. Девочка, не достигшая возраста уголовной ответственности, помещена в специализированное учреждение. Ведется следствие.

Яна Вежлева