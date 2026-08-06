Спортсмены Самарской области завоевали медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ

В Энгельсе Саратовской области с 28 июля по 5 августа проходило первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет. Спортсмены из Самарской области стали призерами первенства, сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Альбина Тулякова / Коммерсантъ Фото: Альбина Тулякова / Коммерсантъ

Юрий Косых занял первое место в дисциплине «каноэ-одиночка 5000 м». Юрий Косых и Егор Шандер также завоевали золото в дисциплине «каноэ-двойка 5000 м». В дисциплине «каноэ-четверка 1000 м» Юрий Косых, Егор Шандер, Максим Богданов, Матвей Орешкин заняли третье место.

Руфия Кутляева