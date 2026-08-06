В Самаре продлили время работы фонтанов на период жаркой погоды

В Самаре все фонтаны будут работать до 22:00 (MSK+1) (кроме понедельника, когда проводится профилактический осмотр). Об этом сообщает глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Световое оформление на всех фонтанах, оснащенных свето-звуковым оборудованием, будет работать до 23:00, музыкальное сопровождение — до 22:00 на фонтанах «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», возле бассейна ЦСКА ВВС на набережной и в микрорайоне «Крутые Ключи».

Режим работы фонтанов меняется на период жаркой и сухой погоды. Ожидается, что к выходным температура поднимется до +34 градусов.

Руфия Кутляева