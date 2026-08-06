Полномочия по земельному контролю перейдут к краевым властям

В заксобрание внесен проект закона о перераспределении полномочий в сфере земельного контроля между органами местного самоуправления и органами государственной власти Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Согласно документу, передача полномочий региону позволит унифицировать подходы и также координировать действия с федеральным государственным земельным надзором. Перераспределение полномочий предусмотрено на неограниченный срок с января 2027 года, с финансированием за счет бюджета Пермского края.

Законопроект рассмотрят на августовском пленарном заседании. В случае принятия он коснется всех территорий Пермского края, кроме Пермского городского округа и Пермского муниципального округа.

Напомним, ранее президент РФ поставил задачу по капитализации земельных ресурсов, в том числе усилению контроля за землями.