Суд в Нефтекамске рассмотрит дело о хищении у пенсионеров почти 1 млн рублей

Нефтекамский городской суд рассмотрит уголовное дело уфимца, обвиняемого в мошенничестве ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в мае этого года фигурант дела в мессенджере вступил в организованную группу, где выполнял роль курьера, получая похищенные деньги и передавая их соучастникам.

Под предлогом того, что родственники попали в дорожно-транспортные происшествия и для прекращения уголовного преследования необходимо передать деньги, он забрал у 90-летней и 85-летней жительниц Нефтекамска 950 тыс. руб., большую часть из которых перевел на указанные мошенниками банковские счета.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова