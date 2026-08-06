В Чувашии объявлена ракетная опасность

В Чувашии в 08:52 объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике.

Жителям рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете, кладовой. Находящимся на улице нужно спуститься в подвал, подземный переход или паркинг, в здании — на нижние этажи, не пользуясь лифтами. В транспорте следует остановиться, выйти и укрыться в безопасном месте.

С 03:37 в регионе действует режим опасности атаки БПЛА. Последний раз ракетную опасность в Чувашии объявляли 27 июля.

Анар Зейналов