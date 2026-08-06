В Тольятти пенсионер передал курьеру мошенников под видом 2,4 млн рублей пакет с газетами

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело курьера мошенников. В преступлении обвиняется 42летняя безработная жительница села Васильевка Ставропольского района Самарской области. В отношении нее утверждено обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следствие установило, что 6 марта 2026 года фигурантка, действуя в составе преступной группы в роли курьера, выманила у 52летнего тольяттинца 1,9 млн рублей. Деньги злоумышленнице передала несовершеннолетняя дочь потерпевшего — ее ввели в заблуждение организаторы схемы.

Еще одной жертвой аферистов едва не стал 77летний пенсионер: мошенники пытались получить от него 2,4 млн рублей. Однако мужчина вовремя распознал признаки обмана и вместо крупной суммы передал курьеру пакет с нарезанными листами газет и журналов.

Имущество и расчетные счета обвиняемой арестованы. Материалы в отношении других участников преступной схемы выделены в отдельное производство.

Георгий Портнов