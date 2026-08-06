Родители, чьи дети попали в ДТП на купленных им мотоциклах, стали фигурантами уголовных дел

СУ СКР по Пермскому краю возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Соликамска, подозреваемых в вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, весной 2026 года мужчина 1981 года рождения приобрел мотоцикл для своего 14-летнего сына, который не имеет права управления транспортными средствами. В результате подросток попал в ДТП и получил травмы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

Аналогичным образом местный житель 1986 года рождения купил этой весной мотоцикл для своей несовершеннолетней дочери, которая также не имеет права управления. Девочка также попала в ДТП и получила травмы.

Следователями назначены необходимые судебные экспертизы. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.