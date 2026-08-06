«Создаем футбольную базу высокого уровня»

— На какой стадии находится создание собственной клубной базы?

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— Текущие запросы главной команды «Акрона» требуют самого высокого качества и грамотного подхода. Естественное, нужно работать над улучшением развития инфраструктуры. Как известно, этой весной мы были вынуждены провести часть тренировочного процесса на искусственном покрытии. Спасибо огромное Академии имени Коноплева, что она у нас есть, что там все прекрасно отстроено, но нужно создавать инфраструктуру для основной команды. В настоящее время реализуем масштабный проект по возведению современной базы у стадиона «Торпедо», где будет шесть футбольных полей. Эта территория и ранее была предназначена для спортсменов, ее ожидает масштабная перестройка. В следующем году мы приступим к строительству основного мультифункционального здания базы с тренажерным залом, тренерскими, конференц-залом. Сейчас мы реконструируем двухэтажное здание, это бывшее общежитие. Появится медицинский восстановительный центр. В целом на данной территории будет организован полноценный и непрерывный тренировочный процесс. Проект реализуем в несколько этапов к 2028-2029 годам.

— Новый клубный стадион уже точно будет на месте «Торпедо»?

— Мы с коллегами сходимся в одной точке зрения, что это идеальная локация для новой арены. Уже после создания базы и завершения процесса модернизации инфраструктуры «Акрон-Академии Коноплева» мы приступим к осмыслению реализации этого объекта.

— Какое место занимает сейчас «Акрон» в РПЛ по размеру бюджета?

— На данный момент находимся на 15-16 месте, то есть, в самом конце списка. Для частного клуба важна динамика увеличения коммерческих доходов. Они должны серьезно превышать затраты на маркетинг. По сравнению с предыдущим годом сегмент B2C у нас вырос на 50%. Это реализация билетов, атрибутики. Здесь мы видим потенциал для дальнейшего роста. В частности, на матче с «Зенитом» мы открыли дополнительную точку продаж на трибуне С. Она нам принесла 10% выручки, оправдав ожидания. Мы разрабатываем коллекцию атрибутики, подстраиваясь под разные аудитории. Сегментирована и стоимость билетов, которая, к примеру, более лояльна к тем, кто посещает футбол семьями. Продолжится практика проведения тематических матчей, для нас это очень важно.

— Во время домашних матчей «Акрона» в Самаре в сторону стадиона усиливается работа общественного транспорта. Это клуб провел работу?

— Мы обратили внимание, что шикарное наследие ЧМ-2018 используется не в полной мере. К стадиону «Солидарность Самара Арена» была проведена новая трамвайная линия, по которой электротранспорт ездит крайне редко. В качестве эксперимента я лично решил проехать до стадиона без машины. В итоге навигатор мне предложил выйти с трамвая на ул. Ташкентской и идти к арене через гаражи 23 мин. При этом есть прекрасное разворотное трамвайное кольцо, с которого можно дойти до стадиона по симпатичной аллее. В итоге мы смогли договориться, что во время матчей электротранспорт следует до самарского стадион с интервалом 15 мин.

— Сотрудничество с букмекерской компанией снова возможно?

— У букмекеров с начала этого года усилилась налоговая нагрузка. С ними у нас хорошие, дружеские отношения. Но пока мы не пришли к некой точке соприкосновения, которая позволит заключить выгодное партнерство.

— Не смущает тот факт, что в Тольятти исторически очень любят хоккей, а не футбол?

— Посмотрите на Казань или Нижний Новгород, где добились определенной хоккейно-футбольной синергии. Там отличные взаимоотношения болельщиков, они уделяют внимание обоим видам спорта. В целом ротация на конкретном матче составляет 70%, то есть, большинство зрителей приходят на игру один раз. И это всегда нужно учитывать.

— Нападающий Жилсон Беншимол сыграл на ЧМ-2026 в составе сборной Кабо-Верде. Может ли кто-то из других участников Мундиаля пополнить состав «Акрона»?

— Ничего исключать нельзя. Мы просматриваем большое число футболистов. В любом случае будут еще приобретения. Несмотря на ограниченные финансовые возможности, готовы к любым сценариям.

— Главным приобретением клуба был, конечно, Артем Дзюба...

— Артем — идеальный футболист сразу по двум составляющим: и как игрок, и как личность. Он выполнил свою важную миссию для клуба, чему мы все благодарны. По окончании минувшего сезона друг другу пожали руки и пожелали удачи. Он — большой молодец. Конечно, мы хотим приглашать игроков, которые только усилят команду.

— Каково ваше отношение к лимиту на легионеров? Есть ли, на ваш взгляд, идеальное соотношение доморощенных игроков и иностранцев?

— Здесь вопрос вовсе не в цифрах, а именно в том, что должна быть система подготовки футболистов в стране, позволяющая проявляться молодым талантам. во многих регионах отсутствует базовая инфраструктура, которая необходима для того, чтобы дети занимались 365 дней в году. В Тольятти пока создано больше условий для хоккея, но этот вид спорта популярен лишь в отдельных государствах. В футбол играет весь мир, и нам нужно конкурировать с теми странами, где можно гонять мяч круглый год. От искусственного введения определенных ограничений чуда не случится. Если в РПЛ будет больше российских футболистов, сложно только с помощью лимита добиться их востребованности в мире. Вот я спросил нескольких наших легионеров, где они так научились играть? У них не было академий, просто ставили два кирпичика и играли в футбол круглый год. У нас другой путь, поэтому нужно мыслить масштабнее.

Беседовал Андрей Сазонов