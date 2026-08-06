В Прикамье начали снижаться цены на бензин

За неделю с 28 июля по 3 августа 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин снизилась на 1,27 руб. за литр, до 81,23 руб. за литр, сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 99 коп., до 77,03 руб. за литр, АИ-95 — на 1,51 руб. за литр, до 84,06 руб. за литр. Стоимость АИ-98 не изменилась и по-прежнему составляет 98,59 руб. за литр. Цена на дизельное топливо снизилась на 1,69 руб. за литр, до 88,91 руб. Средняя цена бензина в ПФО составила 73,49 руб. за литр.

По данным Росстата, с 28 июля по 3 августа изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 27 субъектах Российской Федерации, более всего в Томской области (+5,2%) и Республике Хакасия (+4,6%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 46 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе (–15,1%), Республике Крым (–14,8%) и Вологодской области (–12,2%).