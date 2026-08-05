Оренбуржье нарастило доходы: бюджет первого полугодия превысил 73 млрд рублей

Отчет об исполнении регионального бюджета за первое полугодие 2026 года был утвержден на заседании правительства Оренбургской области. Об этом сообщают региональные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Доходы области составили 73 млрд рублей, что на 4 млрд больше показателей аналогичного периода прошлого года. Рост обеспечен увеличением поступлений по НДФЛ и налогу на имущество организаций; налоговые и неналоговые поступления достигли 51 млрд рублей.

Расходы бюджета за отчетный период превысили 78 млрд рублей, но их удалось сократить на 8 млрд в сравнении с прошлым годом. Все социальные обязательства исполнены полностью.

Приоритетными направлениями остаются реализация национальных и региональных проектов, а также поддержка участников специальной военной операции.

Особое внимание уделено помощи жителям Бугуруслана и района, пострадавшим от ливневых дождей в июне.

Георгий Портнов