Оренбуржье нарастило доходы: бюджет первого полугодия превысил 73 млрд рублей
Отчет об исполнении регионального бюджета за первое полугодие 2026 года был утвержден на заседании правительства Оренбургской области. Об этом сообщают региональные власти.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Доходы области составили 73 млрд рублей, что на 4 млрд больше показателей аналогичного периода прошлого года. Рост обеспечен увеличением поступлений по НДФЛ и налогу на имущество организаций; налоговые и неналоговые поступления достигли 51 млрд рублей.
Расходы бюджета за отчетный период превысили 78 млрд рублей, но их удалось сократить на 8 млрд в сравнении с прошлым годом. Все социальные обязательства исполнены полностью.
Приоритетными направлениями остаются реализация национальных и региональных проектов, а также поддержка участников специальной военной операции.
Особое внимание уделено помощи жителям Бугуруслана и района, пострадавшим от ливневых дождей в июне.