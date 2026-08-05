«Старый город» новой сборки

На базе отеля в центре Кунгура планируют построить новый гостиничный комплекс. В рамках инвестпроекта будет реконструирован и расширен существующий отель «Старый город». На его территории также появится торгово-выставочный центр для продвижения продукции местных ремесленников. Предполагаемый объем инвестиций — 82 млн руб. Проект претендует на получение статуса инвестиционного приоритетного. Эксперты считают, что проект повысит туристический потенциал Кунгура. При этом реальный объем инвестиций может значительно превысить плановый.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Кунгура Фото: сайт администрации Кунгура

ООО «Старый город» планирует проект реновации одноименного гостиничного комплекса в Кунгуре. Соответствующая инициатива была одобрена советом по предпринимательству и улучшению инвестклимата города Кунгура. Согласно протоколу, опубликованному на сайте кунгурской администрации, в рамках реализации проекта планируется обустроить двухэтажное здание гостиницы площадью 900 кв. м, пристроить к нему двухэтажное помещение более 1,1 тыс. кв. м, а также создать на территории комплекса одноэтажный торгово-выставочный центр на 150 кв. м, где будет продвигаться продукция местных мастеров и ремесленников. В отеле будут оборудованы номера комфорт-класса, обустроена парковка и организован трансфер. Реализовать проект планируется до 2031 года. Размер инвестиций оценивается приблизительно в 80 млн руб. Компания претендует на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта. Предполагается, что проект компании будет рассмотрен на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата сегодня.

Статус приоритетного инвестиционного проекта позволит инициатору арендовать без торгов участок площадью 0,3 га, находящийся в собственности Пермского края. Речь идет о двух территориях, между которыми располагается существующее здание отеля «Старый город». Согласно заявке, в рамках ПИП компания также профинансирует мероприятия социального характера на сумму не менее 800 тыс. руб.

По данным Rusprofile, ООО «Старый город» было зарегистрировано 22 июня этого года в Кунгуре. 51% долей компании принадлежат Танзиле Высоцкой, которая также выступает владелицей санатория при кунгурском заводе «Металлист». Остальными 49% ООО владеет Анастасия Высоцкая. Общество ведет деятельность гостиниц, прочих мест для временного проживания и ресторанов. Юридический адрес компании совпадает с фактическим местонахождением одноименной гостиницы, номерной фонд которой, по открытым данным, насчитывает 14 комнат на одного, двух и трех гостей.

По номеру телефона, указанному в разделе гостиницы «Старый город» на геопортале 2ГИС, сообщили, что она находится на ремонте уже три месяца. Анастасия Высоцкая в разговоре с «Ъ-Прикамье» заявила, что будет готова поделиться деталями проекта позже. По данным «Ъ-Прикамье», целью реализации проекта является создание туристического потенциала региона, новых рабочих мест, а также продвижение товаров местных мастеров на специальной площадке.

Согласно открытым данным, в Кунгуре находится не менее пяти мест для размещения туристов. Так, в городе действуют гостиницы «Ирень», «Башня», отели «Апекс» и «Релакс», а также хостелы. Стоимость самого бюджетного номера на одну ночь начинается от 1,9 тыс. руб. за человека. Приезжим предлагаются также к сдаче апартаменты стоимостью от 2 тыс. руб.

Директор туристической фирмы Valida Елена Шперкина говорит, что, несмотря на отток туристов, произошедший на фоне закрытия ледяной пещеры, Кунгур остается одним из самых привлекательных для посещения городов в Прикамье. В связи с этим, по ее мнению, в муниципалитете необходимо создавать места для размещения, соответствующие требованиям современных туристов. «В Кунгуре много исторических зданий и интересных достопримечательностей, а разместиться туристам, по сути, негде. Планируемый к реализации гостиничный комплекс находится в хорошей и удобной локации, поэтому спрос на номера, я думаю, будет. Инвестору важно обратить внимание на визуальную составляющую комплекса. Желательно, чтобы он соответствовал купеческому образу города и гармонично вписался в местный ландшафт»,— считает госпожа Шперкина. Она полагает, что инвестиции в размере 82 млн руб. «выглядят небольшими». По ее словам, вероятно, для обустройства гостиницы комфорт-класса инициатору проекта придется увеличить объем финансирования.

Оценивая предполагаемый объем инвестиций, представитель управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергей Сташков отметил, что в среднем по России стоимость обустройства одного номера в отеле категории 4 и 5 звезд начинается от 15 млн руб. Гос­подин Сташков пояснил, что при реконструкции существующего здания отеля наибольших вложений потребуют как инженерные сети, так и организация внутреннего пространства. «Кунгур как центр туризма — востребован, поэтому подобные гостиничные проекты выглядят вполне перспективными»,— подчеркнул эксперт.

Анастасия Леонтьева