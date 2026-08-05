Мандаты на сдачу

Регистрацию на выборы в Госдуму РФ по четырем округам на территории Прикамье прошли 32 человека. При этом среди них только двое действующих депутатов-одномандатников — Ирина Ивенских и Роман Водянов. Депутаты Игорь Шубин (Пермский округ) и Дмитрий Скриванов (Кунгурский округ) не будут участвовать в выборах. В округе господина Скриванова «Единая Россия» выдвинула Ирину Ивенских, в округе Игоря Шубина — Антона Немкина, парламентария, ранее избиравшегося по партсписку. Противостоять кандидатам от «Единой России» будут в основном лидеры реготделений оппозиционных партий и муниципальные депутаты. Эксперты «Ъ-Прикамье» считают стартовые позиции кандидатов от власти более сильными, но не исключает возникновения на выборах «сюрпризов» из-за «непростой ситуации в стране».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Скриванов (слева) Игорь Шубин (справа)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Дмитрий Скриванов (слева) Игорь Шубин (справа)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Пермском крае завершился период приема документов для регистрации кандидатов в Госдуму РФ по четырем одномандатным округам на территории региона. Документы представили 32 из 35 ранее выдвинутых кандидатов.

Согласно данным системы ГАС «Выборы» в округе №62 (Пермский), включающем в себя центральные районы краевой столицы, зарегистрированы восемь из десяти выдвинутых кандидатов. За депутатский мандат будут бороться: депутат Госдумы РФ Антон Немкин («Единая Россия»), предприниматель и депутат думы Осинского муниципального округа, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» Армен Бежанян («Справедливая Россия»), депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Новокрещенов (КПРФ), депутат думы Чайковского Николай Богданов («Новые люди»), руководитель аппарата реготделения ЛДПР Ян Романов, инструктор реготделения партии «Яблоко» Константин Пономарев, а также кандидаты от партий «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Матвей Алексеев и Дмитрий Петухов. Представитель партии «Зеленые» Владислав Вахрушев и кандидат-самовыдвиженец Егор Гилев не подали документы на регистрацию, и их вы­движение отменено.

Отметим, что в 2016 и 2021 годах депутатом по данному округу от «Единой России» избирался бывший мэр Перми Игорь Шубин, а Антон Немкин в 2021 году прошел в Госдуму РФ по партийному списку. В этом году Игорь Шубин не участвовал в предварительном голосовании «Единой России» и не выдвигался на выборы. От комментариев «Ъ-Прикамье» депутат отказался, сославшись на занятость.

В округе №63 (Чусовской) зарегистрированы восемь из девяти заявившихся кандидатов. Конкуренцию действующему депутату по данному округу Роману Водянову («Единая Россия») составят: вице-спикер заксобрания Пермского края, первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, депутаты краевого парламента Андрей Кобелев («Справедливая Россия») и Сергей Исаев (избрался в заксобрание от партии «Новые люди», но сейчас представляет ЛДПР), гендиректор ООО «Специализированный застройщик — Стройком» Андрей Ляшков («Новые люди»), студент юрфака ПГНИУ Егор Ермаков («Яблоко»), кандидаты от партий «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров — за социальную справедливость» Юрий Сирдюченко и Галина Автухович. Кандидат-самовыдвиженец Наталья Хозяинова не принесла документы, так что ее выдвижение отменено.

Депутат Госдумы от «Единой России», бывший вице-премьер краевого правительства Ирина Ивенских, в 2021 году одержавшая победу на выборах в Кудымкарском округе, на этот раз была выдвинута партией по округу №64 (Кунгурский). Действующий депутат Госдумы от этого округа Дмитрий Скриванов уступил госпоже Ивенских на праймериз «Единой России» и на предстоящие выборы не выдвигался. Отметим, что Дмитрий Скриванов, так же как Игорь Шубин, дважды избирался в Госдуму по одномандатному округу — в 2016 и 2021 годах. Связаться с господином Скривановым по известному редакции «Ъ-Прикамье» номеру не удалось.

Кроме Ирины Ивенских в округе №64 прошли регистрацию еще семь кандидатов: руководители фракций КПРФ и «Справедливая Россия» в региональном парламенте Анна Баранова и Вероника Куликова, депутат Пермской думы Алексей Овчинников («Новые люди»), депутат Кунгурской думы Ольга Вшивкова («Яблоко»), пресс-секретарь реготделения ЛДПР Екатерина Балыкина, кандидаты от партий «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунисты России» Ирина Казанцева и Михаил Дьячков.

В округе №65 (Кудымкарский) также зарегистрированы все восемь кандидатов, представивших документы. Это депутат заксобрания Пермского края, директор ПАО «Уралкалий» по взаимодействию с органами власти Олег Калинский («Единая Россия»), руководитель фракции ЛДПР в региональном заксобрании Олег Постников, лидер регионального отделения партии «Яблоко», депутат думы Краснокамска Ольга Колоколова, руководитель реготделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», бывший замглавы Перми Алексей Грибанов, депутат заксобрания Антон Тютюнников (КПРФ), директор центра гражданских инициатив благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Егор Лаптев («Новые люди»), депутат думы Сивинского муниципального округа Юрий Уточкин («Справедливая Россия») и кандидат от партии «Коммунисты России» Ядвига Веклич.

Выборы в Государственную думу РФ запланированы с 18 по 20 сентября. Параллельно также состоятся голосования по выборам депутатов нового созыва Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы.

Политтехнолог Олег Борисенко считает неучастие Дмитрия Скриванова и Игоря Шубина в выборах предсказуемым: «На мой взгляд, это следствие естественного процесса обновления депутатского корпуса и достойное завершение думской карьеры». Эксперт предполагает, что «из-за непростой обстановки в стране конкуренция и сюрпризы возможны в любом из четырех одномандатных округов». «Хотя кандидаты от „Единой России“, как правило, самые тяжеловесные и обладают большим ресурсом, чем их конкуренты. И если не будет каких-то потрясений и роста протестных настроений, то результаты окажутся предсказуемыми»,— добавил господин Борисенко.

Политтехнолог Виктор Соколов тоже считает, что кандидаты от «Единой России» на старте обладают большими ресурсами, чем их конкуренты. «Успех на выборах в Госдуму, как правило, зависит от двух составляющих — поддержки федерального центра и административного ресурса. А это сильная сторона партии власти»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников