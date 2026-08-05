Школьник из Орска попал под суд за продажу банковских карт своих одноклассников

В Орске 16-летний школьник предстанет перед судом за покупку и продажу банковских карт своих одноклассников. Фигурант приобретал их, а затем перепродавал, осознавая, что карты будут использоваться для незаконных операций. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемый вступил в переписку с неизвестным через мессенджер и договорился о покупке банковских карт у своих знакомых. Он приобрел две банковские карты у двух одноклассников за 8 тыс. руб., а затем продал их неустановленному лицу за 16 тыс. руб.

На этапе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Максимальное наказание по вменяемой школьнику статье — принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет, сообщается в пресс-службе.

Яна Вежлева