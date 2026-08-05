В Самаре расследуют ДТП с четырьмя иномарками

Авария с участием четырех автомобилей произошла в Октябрьском районе Самары днем в среду, 5 августа. Происшествие случилось у дома №155 на улице Ново-Садовой в 12:15 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

Установлено, что водитель Nissan Qashqai 2006 года рождения не выдержал безопасную дистанцию, когда ехал со стороны проспекта Масленникова в направлении улицы Николая Панова, и столкнулся с Kia Rio под управлением мужчины 1958 года рождения. От удара второй автомобиль отбросило на Citroen C4 с водителем 1988 года рождения, который, в свою очередь, задел Lexus под управлением женщины 1981 года рождения.

Никто из участников аварии не обращался за медицинской помощью. Проводится проверка.

Георгий Портнов