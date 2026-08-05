В Самарской области в поселке Власть Труда ввели карантин по бешенству

Очаг бешенства выявлен в Самарской области. Он находится в поселке Власть Труда сельского поселения Курумоч Волжского района. На территории введен карантин. Указ губернатора Вячеслава Федорищева опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Территория в радиусе 1 км, прилегающая к очагу, в границах поселка, железнодорожной станции Мастрюково и ДПК «Озерный» в Курумоче признана неблагополучным пунктом. В этом районе запрещено лечение больных восприимчивых животных.

Также территорию нельзя посещать посторонним лицам, кроме персонала, который обслуживает больных животных, и ветеринаров. Кроме того, из этого района запрещено вывозить больных животных, охотиться на них и снимать шкуры с их трупов.

Георгий Портнов