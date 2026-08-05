Бегемот запросил присяжных

Уголовное дело Азата Шайдуллова (Бегемот), главаря банды, которая, по версии следствия, четверть века назад контролировала рынок куриных яиц в регионе, рассмотрят с участием присяжных. Подсудимому вменяют организацию убийства директора Центрального рынка Ульяновска за то, что тот отказался предоставить места на торговой площадке людям Бегемота. Шайдуллов уже отбывает пожизненное заключение за убийства и бандитизм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азат Шайдуллов просит рассмотреть дело с участием присяжных

Фото: 73онлайн Азат Шайдуллов просит рассмотреть дело с участием присяжных

Фото: 73онлайн

В Ленинском районном суде Ульяновска состоялись предварительные слушания по резонансному уголовному делу уже отбывающего пожизненный срок за убийства и бандитизм Азата Шайдуллова (Бегемот) и его предполагаемого сообщника Ильгиза Мухаметжанова. Информация об этом размещена на сайте суда. Первого обвиняют в организации, а второго — в исполнении заказного убийства по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Убийство, о котором идет речь в деле, было совершено 14 марта 2000 года. В тот день в своем служебном кабинете был застрелен директор Центрального рынка Ульяновска Михаил Мартынов. Тогда заказчики и исполнители не были установлены, возможные свидетели отказывались давать показания. Как пояснили «Ъ» в правоохранительных органах, тщательная работа следователей СУ СКР и УМВД, новые показания свидетелей и ряд экспертиз позволили раскрыть преступление. Следствие пришло к выводу, что заказчиком убийства был Азат Шайдуллов. В конце 1990-х его называли «яичным королем», поскольку он взял под контроль рынок куриных яиц региона.

В обвинительном заключении говорится, что в 2000 году он хотел получить постоянные места на Центральном рынке Ульяновска для подконтрольных ему предпринимателей. С такой просьбой он обратился к Михаилу Мартынову, но получил отказ. После этого, считает следствие, он принял решение убить управленца и нанял для этого двух своих знакомых — Ильгиза Мухаметжанова и Рамиля Галлиулова, у которых были перед ним большие долги. Он выдал им пистолеты с глушителями, пообещав простить долги и выплатить за исполнение убийства по $2,5 тыс.

Непосредственным исполнителем был назначен Рамиль Галлиулов. Ильгиз Мухаметжанов должен был ждать его в автомобиле в условленном месте. В день убийства Галлиулов, одевшись в форму милиционера, пришел на рынок, и, встретив директора, снова передал ему просьбу Бегемота о местах для его людей. Получив отказ, он предложил директору пройти в его кабинет «для разговора», где и застрелил Михаила Мартынова, а после незаметно покинул здание. Один выстрел был совершен в грудь, второй — контрольный — в голову. Сотрудники администрации рынка нашли директора в луже крови. Он был еще жив, но через три дня умер в больнице, не приходя в сознание.

В 2024 году киллер Рамиль Галлиулов покончил жизнь самоубийством. По данным его родственников, из-за долгов. После этого некоторые свидетели смогли дать показания.

Вину подсудимые не признают.

Как сообщил «Ъ» гособвинитель по этому уголовному делу, старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Ульяновской области Игорь Рябов, на предварительных слушаниях Азат Шайдуллов попросил, чтобы это уголовное дело рассматривала коллегия присяжных. Ранее об этом же ходатайствовал Ильгиз Мухаметжанов, однако в суде он изменил свою позицию и высказался против участия заседателей. По словам господина Рябова, на решение Мухаметжанова могло повлиять разъяснение прокурора, что, согласно законодательству, в случае рассмотрения дела судом с участием присяжных обжаловать их вердикт невозможно, за исключением случаев, когда были допущены процессуальные нарушения.

«Суд решил, что выделить дело в отдельное производство невозможно, и в удовлетворении ходатайства Мухаметжанову было отказано. По обоим подсудимым дело будет рассматриваться судом с участием присяжных»,— пояснил прокурор. По ходатайству прокуратуры суд также продлил Ильгизу Мухаметжанову срок содержания в СИЗО еще на полгода.

Сергей Титов, Ульяновск