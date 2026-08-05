В Оренбуржье сошел с рельсов поезд с железной рудой, начата проверка
Начата проверка по факту схода с рельсов поезда в Оренбургской области. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Фото: Центральное МСУТ СКР
По предварительной информации, вечером в среду, 5 августа, на станции Никель с рельсов сошли семь вагонов, груженных железорудным сырьем. Погибших и пострадавших нет.
По версии следствия, происшествие могло случиться из-за ненадлежащего технического состояния железнодорожного полотна или поезда. Последствия аварии ликвидируют на месте восстановительные составы.
Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). По ее итогам будет принято процессуальное решение.