«Инкаб» планирует мотивировать топ-менеджмент продажей ему акций компании

Группа «Инкаб» пояснила создание ООО «Инкаб Инвестиции». Согласно сообщению компании, ООО «Инкаб Инвестиции» создано для управления пакетом акций мажоритарного акционера ПАО «Инкаб Холдинг», включая реинвестиции получаемых дивидендов. Еще одной целью создания ООО станет реализация мотивационной программы для топ-менеджмента и M&A сделок без необходимости проведения допэмиссий – то есть за счет текущих акций акционера. Кроме того, часть пакета акций будет передана в ООО «Инкаб» в счет погашения дебиторской задолженности, поясняет компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В целях реализации описанных выше планов мажоритарный владелец акций ПАО «Инкаб Холдинг» Александр Смильгевич передал в добавочный капитал ООО «Инкаб Инвестиции» пакет акций в объеме 22,12 % от общего размера уставного капитала ПАО. Теперь господин Смильгевич, ранее владевший 79, 69 % акций ПАО, стал контролировать 57, 57%.

Напомним, 15 июля в Перми зарегистрировано ООО «Инкаб Инвестиции». Как указано в Rusprofile, компания занимается капиталовложениями в уставные капиталы и венчурным инвестированием. Единоличным владельцем и гендиректором общества является Александр Смильгевич, топ-менеджер производителя оптических кабелей «Инкаб». Уставный капитал нового ООО составляет 100 тыс. руб.

Ранее «Инкаб Холдинг» провел IPO объемом 2,038 млрд руб. Доля бумаг в свободном обращении по итогам IPO составила 20,31% от акционерного капитала компании.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения, разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми. По данным МСФО за 2025 год, выручка снизилась на 18%, до 4,9 млрд руб. При этом чистая прибыль рухнула более чем в два раза, до 80 млн руб. Одновременно задолженность компании выросла на 15%, до 3,8 млрд руб.