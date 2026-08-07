Налоговая служба банкротит компанию заочно арестованного пермского IT-предпринимателя

ФНС России направила в арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Кама технологии». Информация об этом опубликована в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Учредителем «Кама Технологии» выступает ООО «ТГ “Парма”», подконтрольное бывшему руководителю пермского ООО «Пармалогика», крупной компании, работавшей в сфере IT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Напомним, в мае Мещанский суд Москвы заочно арестовал Евгения Овчарова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Он вместе с другими лицами обвиняется в мошенничестве на сумму не менее 800 млн руб. со средствами, которые были выделены генеральной прокуратуре на развитие ведомственного программного обеспечения. Уголовное дело находится в производстве следственного департамента МВД РФ. Сам Евгений Овчаров от следствия скрылся и находится в розыске.

ООО «Кама Технологии» зарегистрировано в Перми. Компания развивает программу «Кластрум» — функциональный модуль для сбора, обработки, анализа и визуализации большого объема данных, а также систему централизованного управления правами доступа «Юнигейт».