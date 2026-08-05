Православные обратились к правоохранительным

Самарская епархия «выразила обеспокоенность» подготовкой к проведению в регионе в середине августа этого года фестиваля «Протока». Организаторы мероприятия, которое проходило в Самарской области ежегодно на протяжении 11 лет, позиционируют его как фестиваль «здорового образа жизни, осознанности и творчества». По информации местной епархии РПЦ, практики «Протоки» «нередко имеют вполне определенное религиозное и оккультное содержание, и их некритичное восприятие способно причинить человеку духовный вред, отрицательно сказаться на его психическом состоянии, семейных отношениях и физическом здоровье». Представители епархии обратились к правоохранительным органам и чиновникам с просьбой «внимательно изучить» программу фестиваля. По словам организатора «Протоки» Евгения Митрофанова, в ОМВД Красноярского района не согласовали план безопасности фестиваля в текущей редакции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / protokafest.ru Фото: https: / protokafest.ru

Региональная епархия Русской православной церкви 1 августа опубликовала на своем сайте обращение к «органам государственной власти и местного самоуправления, правоохранительным и надзорным ведомствам» с просьбой внимательно изучить программу фестиваля «Протока», запланированного на 14-16 августа этого года.

«Фестиваль позиционирует себя как светское семейное мероприятие, посвященное здоровому образу жизни, творчеству и самопознанию. Однако содержание его площадок и состав участников неоднократно вызывали серьезную обеспокоенность представителей Русской православной церкви и специалистов, занимающихся изучением деструктивных религиозных и оккультных течений»,— говорится в сообщении церкви.

Самарская епархия ссылается на исследователя сектантства Александра Дворкина, по оценке которого на «Протоке» представлены «самые разные эзотерические, неоиндуистские, неоязыческие и псевдорелигиозные учения, медитативные и оккультные практики». Позицию РПЦ поддержало самарское отделение объединения «Русская община», которое заявило, что они против того, чтобы Самарская область «становилась площадкой для распространения оккультизма и идеологий», разрушающих единство народа.

Первый ежегодный фестиваль «здорового образа жизни, осознанности и творчества» «Протока» состоялся на Мастрюковских озерах в 2014 году. «За 12 лет гостями фестиваля стали более 45 000 человек из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Поволжья, Урала и многих других регионов России»,— говорится на сайте мероприятия. Его организатором с самого начала является Евгений Вэй Сан Митрофанов.

В открытых источниках информации о биографии Евгения Митрофанова нет. Судя по странице организатора «Протоки» «ВКонтакте», он занимается айкидо и ведет здоровый образ жизни. Евгений Митрофанов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом он занимал должность генерального директора ООО «РегионМеталлПоставка» (ликвидировано в 2015 году). В июне этого года господин Митрофанов посетил в Госдуме РФ круглый стол на тему духовно-нравственных ценностей, где выступила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. В прошлом году Евгений Митрофанов был одним из судей на олимпиаде проекта «IQ Самара». Проект «IQ Самара» проводится в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В мае прошлого года фестиваль, как и ряд других ежегодных массовых мероприятий Самарской области, отменили из соображений безопасности, после чего Евгений Митрофанов заявил о планах найти площадку в Ульяновской области, среди вариантов была база отдыха «Славянское подворье» в селе Кременки. Вскоре Симбирская епархия сообщила, что Александр Дворкин во время визита в Ульяновскую область предупредил церковь о готовящемся фестивале «эзотериков, экстрасенсов, целителей и тарологов» под новым названием «Место Силы». На совете по взаимодействию с религиозными организациями при губернаторе митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин сказал, что мероприятие противоречит политике государства на укрепление традиционных ценностей. Евгений Митрофанов даже встречался с митрополитом Лонгином, чтобы обсудить программу фестиваля. В итоге «Место Силы» состоялось в «мини-формате».

По информации на сайте «Протоки», в этом году на частной площадке «Ассет Арена» в Красноярском районе Самарской области гостей ждут мастер-классы, тренинги, концерты, личные консультации, ярмарки и т. д. В программе заявлены выступления ЗОЖ- основателя системы «Сварга» Дмитрия Лапшинова, преподавателя йоги Вадима Левашова, врача-невролога и остеопата Олега Косьмина, психолога Елены Пугачевой, этно-джазовой певицы Илоны Ребицкой, музыканта из Индии Битту Маллика, диджея Виктора Костина и др. Стоимость билета для взрослого составляет 5 600 руб., для людей от 60 лет и пенсионеров — 2 500 руб., детский билет — от 5 руб.

Вчера, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что проведение массовых мероприятий на открытых площадках в регионе будет приостановлено в целях безопасности. «Ъ-Волга» обратился в региональное правительство с просьбой пояснить, с какого числа начнет действовать запрет и будут ли исключения.

В разговоре с корреспондентом «Ъ-Волга» Евгений Митрофанов рассказал, что в ОМВД Красноярского района не согласовали план безопасности фестиваля в текущей редакции. «Безусловно, при подготовке фестиваля мы руководствовались законами Российской Федерации. От собственника „Ассет Арена“ нами получено разрешение на проведение мероприятия. В администрации сельского поселения Светлое Поле фестиваль согласовали. Мы как опытные организаторы оповестили МЧС, ОМВД Красноярского района, заключили договоры с частным охранным предприятием, бригадой скорой помощи. На текущий момент от УМВД мы получили сообщение, что план безопасности в текущей редакции не согласован. Мы провели переговоры и представили новый план безопасности с учетом выдвинутых требований. Он на рассмотрении»,— сказал Евгений Митрофанов. Как отметил организатор «Протоки», он планирует встретиться с представителями Самарской епархии и обсудить программу.

Получить комментарий от епархии «Ъ-Волга» не удалось. Опрошенные юристы отказались комментировать ситуацию с правовой точки зрения.

Сабрина Самедова