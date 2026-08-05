В Татарстане минимальный потреббюджет в планируют повысить на 1,2 тысячи рублей

В Татарстане минимальный потребительский бюджет за II квартал 2026 года планируют повысить до 30 121 рубля, что почти на 1,2 тыс. руб. больше, чем в I квартале (28 948 рублей). Соответствующий проект постановления кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Рост к I кварталу составит 1 173 рубля. В I квартале 2026 года показатель был установлен на уровне 28 948 рублей — на 954 рубля больше, чем в IV квартале 2025 года.

Минимальный потребительский бюджет — стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, который должен обеспечивать удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Анар Зейналов