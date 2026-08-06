Башкирский завод попал в топ-20 российских производителей сыра

АО «Белебеевский молочный комбинат» (принадлежит французской компании Savencia) по итогам 2025 года заняло 11-е место среди российских предприятий по объемам производства сыра. Это следует из данных рейтинга, составленного Национальным союзом производителей молока, агентством «Милкньюс» и компанией Streda Consulting.

В прошлом году комбинат произвел 16,5 тыс. тонн сыра, за год увеличив выпуск на 6,5%. Компания наращивает производство второй год подряд. При этом позиции в рейтинге по сравнению с 2025 годом у завода не изменились.

Рейтинг учитывал только производство твердых и полутвердых сыров (без молодых и плавленых сыров). Кроме того, в список не попали крупнейшие компании-фасовщики продукции сторонних производителей. Лидерами рейтинга стали Юговский комбинат молочных продуктов (объем производства — 47,8 тыс. тонн), группа компаний «Фудлэнд» (30,2 тыс. тонн), а также агрохолдинг «Вамин» (25 тыс. тонн).

АО «Белебеевский молочный комбинат» ежемесячно производит и продает более 1 тыс. тонн сыра. Основной бренд предприятия — сыр «Белебеевский». В линейку продукции под торговой маркой входят сыры «Российский», «Голландский», «Гауда», «Купеческий», «Башкирский медовый» и «Благородный дуэт». В прошлом году выручка комбината, по данным отчетности, составила около 10,5 млрд руб., из которых более 8,7 млрд руб. пришлось на реализацию сыра, остальная сумма — на иные продажи (например, масла). Чистая прибыль компании превысила 183,4 млн руб.

Идэль Гумеров