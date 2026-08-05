В Казани двух подростков будут судить за граффити на церкви

Прокуратура Вахитовского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних местных жителей, которых обвиняют в вандализме и повреждении Николо-Гостинодворской церкви — объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, вечером 31 мая 2026 года подростки, действуя группой лиц по предварительному сговору, с помощью аэрозольных баллончиков нанесли рисунки на стены церкви, расположенной на улице Кремлевской.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм) и ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.

Анар Зейналов