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Выпускник Тольяттинского госунивера создал сервис для быстрого подбора мест встречи

Выпускник Тольяттинского государственного университета Николай Горохов разработал сервис для быстрого подбора мест встречи, который учитывает интересы и местоположение всех участников. Об этом сообщает минобрнауки Самарской области.

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

По информации регионального министерства, сервис представляет собой веб-сайт с картами, который находит центр группы по координатам участников и подбирает заведения, соответствующие их вкусам. На карточке каждого заведения есть кнопки «нравится» и «не нравится». Это позволяет формировать релевантные предложения. Если же подходящие места не находятся, то система предлагает расширить зону или изменить фильтры.

В минобрнауки обращают внимание, что ключевым техническим вызовом стала разработка алгоритма «эллипса предпочтений». Он учитывает интересы всех участников. Сервис прошел тестирование в реальных условиях и получил положительные отзывы. Планируется сделать сервис доступным для всех и добавить синхронизацию между устройствами.

Руфия Кутляева