В обновленном «Атриуме» в центре Оренбурга появятся рестораны и торговые точки

Участок на улице Советской между Краснознаменной и Володарского в Оренбурге, где находится долгострой «Атриум», ждет реконструкция. Местный предприниматель Александр Тамаровский представил концепцию развития данного пространства: вместо надземного строительства на участке появится здание с двумя подземными этажами, а прилегающая территория будет благоустроена и озеленена.

На заседании архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Оренбургской области стало известно, что новый инвестор планирует продлить зеленую зону от сквера у Дома Советов до сквера Полины Осипенко.

«Справа на Советской сейчас находятся подпорные стенки и лестница. Предлагаю их убрать и оставить минимум ступеней. Что касается парковки на минус втором этаже, то считаю, что это нецелесообразно», — заявил господин Тамаровский.

Сам Атриум реконструируют: появятся два подземных этажа с освещенной зоной. В ночное время пространство будет подсвечиваться, выполняя функцию фонаря. Парковка останется на прежнем месте, но изменит конфигурацию и будет дополнительно озеленена.

Концептуально здание после реконструкции будет использоваться как ресторанно-торговая зона с фитнес-центром, объяснил Тамаровский. Окончательное наполнение определят арендаторы. Срок реализации проекта — около трех лет, из которых год займут проектные работы и 18 месяцев — строительство.

Яна Вежлева