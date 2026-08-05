В Оренбуржье из магазинов изъяли 218 кг кондитерских изделий без документов

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области подвело итоги проверок местных пекарен и торговых точек, реализующих хлебобулочные и кондитерские изделия. За шесть месяцев 2026 года специалисты ведомства проверили 66 объектов, отобрав на анализ почти тысячу проб продукции: сотрудникам пришлось изъять 218 кг изделий из оборота из-за отсутствия документов или истекшего срока годности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как показала проверка, лишь одна проба пирожных не прошла тест по микробиологическим показателям — в ней были обнаружены вредные бактерии. Роспотребнадзор снял с реализации 24 партии кондитерских изделий (торты, кексы, конфеты) общим весом 218 кг, а также 7 партий хлеба (10 кг). В большинстве случаев у продавцов отсутствовали документы, подтверждающие безопасность продукции. Также выявлены нарушения условий хранения, истекшие сроки годности и стертые этикетки. По всем фактам были приняты меры в соответствии с полномочиями, сообщают в ведомстве.

Яна Вежлева