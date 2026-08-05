Готовые маршруты для прогулок по Самаре с аудиогидом разместили в «Яндекс.Картах»
В приложении «Яндекс.Карты» появились готовые тематические маршруты для прогулок по Самаре. Среди них: «Самара у воды: путешествие вдоль Волги», «Самара архитектурная: путешествие сквозь века», «Многослойная Самара: искусство и история». Об этом сообщает министерство туризма Самарской области.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
Как уточняют в ведомстве, каждый маршрут сопровождается описанием, фотографиями и аудиогидом, что позволяет устроить экскурсию. Преимуществом цифрового сервиса «является его способность гибко адаптироваться под индивидуальные потребности каждого гостя».
«Искусственный интеллект анализирует наиболее интересные точки города, объединяет их в гармоничные тематические группы и генерирует увлекательный рассказ о каждом месте. Пользователи могут самостоятельно настраивать свое путешествие, выбирая маршрут по продолжительности, тематике или конкретному району. Всего пользователям уже доступно более 400 прогулок в 36 городах страны — список будет расширяться», — сообщают в министерстве туризма региона.
Проект реализовали в том числе в рамках соглашения о партнерстве между правительством Самарской области и сервисом «Яндекс.Путешествия».