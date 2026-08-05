Суд в Мелеузе рассмотрит дело о смерти рабочего на производстве

Мелеузовский районный суд рассмотрит дело индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил проведение с работником инструктажей по технике безопасности и охране труда и незаконно допустил его к монтажным работам на высотном объекте.

В результате в мае 2025 года при демонтаже пола на одном из предприятий сотрудник упал с высоты 36 м и погиб.

Обвиняемый не признал вину.

Майя Иванова