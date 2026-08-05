В Ульяновске полиция задержала курьера из Тольятти, подозреваемую в пособничестве мошенникам

В Заволжском районе Ульяновска задержали 19-летнюю жительницу Тольятти, которая подозревается в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, девушка забрала у 18-летнего ульяновца 304 тыс. руб., которые он отдал под влиянием аферистов. Мошенники представились сотрудниками ФСБ и убедили молодого человека, что его проверяют на причастность к госизмене. Они общались с потерпевшим несколько часов подряд.

При помощи видеосвязи злоумышленники провели «обыск» в его квартире, обнаружили деньги родителей и настоятельно рекомендовали передать их курьеру для проверки на подлинность и «декларирования».

Задержанная пыталась перевести деньги на счета мошенников, но полицейские вовремя вмешались и пресекли ее действия. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Руфия Кутляева