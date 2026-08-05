В Татарстане средняя зарплата выросла на 16,5% — до 97 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата работников предприятий и организаций Татарстана в январе—мае 2026 года составила 97,3 тыс. руб., что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Это следует из доклада Татарстанстата о социально-экономическом положении республики по итогам первого полугодия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане средняя зарплата выросла на 16,5%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане средняя зарплата выросла на 16,5%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за пять месяцев выросла на 9,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в сферах информации и связи (160,1 тыс. руб.), науки и техники (146,5 тыс. руб.), научных исследований и разработок (144,7 тыс. руб.), финансов и страхования (137,4 тыс. руб.) и добычи полезных ископаемых (133 тыс. руб.).

Просроченной задолженности по зарплате на конец июня 2026 года Татарстанстат не зафиксировал.

Анар Зейналов