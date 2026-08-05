В Чайковском возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП двух несовершеннолетних

Следственный отдел по городу Чайковский регионального управления СК России расследует уголовное дело, возбужденное по факту гибели в ДТП двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, 19 июля 2026 года на 8-м километре автодороги «Ваньки – Степаново» Чайковского округа произошло столкновение автомобиля «Ссанг Йонг» под управлением 45-летней женщины и питбайка под управлением 15-летней девушки. В результате ДТП 14-летняя пассажирка питбайка скончалась на месте происшествия, водитель мототранспорта впоследствии скончалась в больнице.

По уголовному делу назначена и проводится судебная автотехническая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.