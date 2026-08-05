«Осторожно хрупкое»: выставка, которая заставит каждого взрослого вспомнить себя подростком

28 августа на «Станкозаводе» стартует проект «Осторожно хрупкое» — первая в стране мультимедийная выставка-исследование, посвящённая подростковому опыту. Это не просто рассказ о тинейджерах, а эмоциональный маршрут, который предлагает взрослым заново прожить и переосмыслить собственное взросление.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Поляника Дерунова Фото: Поляника Дерунова Фото: Поляника Дерунова Фото: Поляника Дерунова Фото: Поляника Дерунова Фото: Поляника Дерунова Следующая фотография 1 / 6 Фото: Поляника Дерунова Фото: Поляника Дерунова Фото: Поляника Дерунова Фото: Поляника Дерунова Фото: Поляника Дерунова Фото: Поляника Дерунова

В основу экспозиции легли глубинные интервью с подростками из самых разных социальных групп. Команда концепт-завода «Касание» превратила эти личные монологи в масштабные инсталляции. Через симбиоз фотографии, звука, видеоарта и интерактивных зон зритель проходит путь от первых больших мечтаний и любви до одиночества, поиска себя и внутренних тупиков.Выставка осознанно отказывается от готовых выводов, нравоучений или советов психологов. Её главная цель — вернуть взрослого человека к его собственным воспоминаниям, ведь именно этот хрупкий бэкграунд продолжает незаметно влиять на то, как мы сегодня любим, строим карьеру и доверяем миру.«„Осторожно хрупкое» — первая в России выставка-исследование, которая превращает подростковый опыт не в предмет разговора, а в опыт проживания».— Мария Андреева, креативный директор и автор идеи.Визуальный язык проекта полностью построен на тонких художественных метафорах. Здесь сигнальная лента, запутанная нить, бумажный самолётик или чистый холст становятся символами внутренних состояний человека. При этом авторы не раскрывают значение всех образов заранее, позволяя посетителю считывать их самостоятельно во время прохождения маршрута.«Мы не иллюстрируем историю героя — мы превращаем её в метафору, которую зритель может прожить как собственный опыт».— Поляника Дерунова, фотохудожник и арт-директор выставки.Помимо самой экспозиции, организаторы подготовили большую параллельную программу: кураторские медиации, дискуссии в читательском клубе и перформанс «100 вопросов к взрослому». Самара станет отправной точкой для этого масштабного федерального проекта — в планах команды показать выставку в крупнейших городах-миллионниках страны, а затем представить её на международном уровне.