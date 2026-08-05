«Рубин» исключил Мирлинда Даку из заявки РПЛ

Казанский «Рубин» исключил албанского нападающего Мирлинда Даку из заявки на сезон в Альфа-банк — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Форвард пропал из состава казанцев на сайте РПЛ. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Спартак» активировал опцию выкупа 28-летнего Даку за €11 млн, с игроком согласован трехлетний контракт. По данным Metaratings, 4 августа Даку успешно прошел медосмотр в «Спартаке» и выбрал 19-й номер, под которым будет выступать за клуб.

Даку 28 лет, за «Рубин» он выступает с 2023 года. За казанский клуб форвард провел 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

Анар Зейналов