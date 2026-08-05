На малогабаритные квартиры пришлась четверть строящегося жилья в Башкирии

24,9% строящегося жилья в Башкирии приходится на малогабаритные квартиры площадью менее 33 кв. м, сообщает «BFM Уфа» со ссылкой на аналитику «Дом.РФ». За шесть лет доля небольших квартир в общей массе нового жилья увеличилась на 9,7%.

Башкирия занимает четвертое место среди регионов по проценту малогабариток. Первые три места заняли Санкт-Петербург, Ленинградская и Амурская области, на пятой строчке расположилось Подмосковье. Аналитики отмечают, что год назад в Москве запретили строить однокомнатные квартиры площадью меньше 28 кв. м, там на такое жилье приходится 15,4% новых помещений.

Всего, по данным «Дом.РФ», на 1 июня в России строилось 2,4 млн квартир общей площадью 119,7 млн кв. м. Площадь до 33 кв. м имеют 18% новых квартир.

Идэль Гумеров