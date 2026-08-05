В Самаре общая готовность социальных объектов к зиме составляет 34,4%

В Самаре общая готовность социальных объектов к зиме — около 34,4%. Специалисты устраняют замечания, поэтому власти города ожидают существенного увеличения показателя в ближайшее время. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В спортивных учреждениях города показатель готовности составляет 76%, ведутся гидравлические испытания. В учреждениях образования они практически завершены.

«Работа идет в штатном порядке, по графику. На особом контроле — встроенные соцобъекты. Их меньше трети от общего числа, и готовность зависит от общей готовности МКД. На данный момент признаны готовыми 56,8%. За всеми работами слежу лично. До начала отопительного сезона достаточно времени, чтобы в штатном режиме подготовить все школы, детские сады, театры, спортивные школы и другие важные социальные объекты к беспроблемному прохождению зимы», — сообщает Иван Носков.

Руфия Кутляева