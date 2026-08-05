Ивенты «под ключ»: в Самаре открылось панорамное пространство «Ривьера Холл»

В Самаре состоялось официальное открытие нового мультифункционального пространства «Ривьера Холл», собравшее представителей городской event-индустрии и администрации города.



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Презентация площадки, организованная в формате вечернего приёма, наглядно продемонстрировала технические и инфраструктурные возможности нового банкетного комплекса. На набережной была развёрнута welcome-зона с фуршетом и выступлением эстрадно-духового оркестра, после чего последовала официальная часть с символическим перерезанием красной ленты и приветственным словом от руководства Департамента экономического развития и инвестиций Самары. В основном зале для гостей подготовили творческую программу с интерактивами, тематическими выступлениями хора ведущих, поэтическими блоками и юмористическими рубриками, а завершился вечер выносом праздничного торта и музыкальным караоке-сетом под живое пианино. Событие позволило местному профессиональному сообществу детально ознакомиться с новой автономной локацией, ориентированной на проведение масштабных частных и корпоративных мероприятий.