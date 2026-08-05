Комиссия Ростехнадзора обнаружила нарушения в ООО «Газпром трансгаз Самара»
Средне-Поволжское управление Ростехнадзора проверило в июле опасные производственные объекты ООО «Газпром трансгаз Самара» и обнаружило 33 нарушения, сообщили в ведомстве.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
В частности, в компании не проводится техническое обслуживание в соответствии с технологическим регламентом, нормативно-техническими документами заводов-изготовителей и результатами контроля состояния, а также отсутствуют минерализованные полосы вокруг газораспределительных станций.
ООО «Газпром трансгаз Самара» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.
По данным «СПАРК-Интерфакс», руководителем организации является Владимир Субботин, депутат Самарской губернской думы, планирующий участвовать в осенних выборах депутатов нового созыва.