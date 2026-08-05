Комиссия Ростехнадзора обнаружила нарушения в ООО «Газпром трансгаз Самара»

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора проверило в июле опасные производственные объекты ООО «Газпром трансгаз Самара» и обнаружило 33 нарушения, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В частности, в компании не проводится техническое обслуживание в соответствии с технологическим регламентом, нормативно-техническими документами заводов-изготовителей и результатами контроля состояния, а также отсутствуют минерализованные полосы вокруг газораспределительных станций.

ООО «Газпром трансгаз Самара» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», руководителем организации является Владимир Субботин, депутат Самарской губернской думы, планирующий участвовать в осенних выборах депутатов нового созыва.

Евгений Чернов