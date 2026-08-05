В Орске к зиме готовы 35% от общего числа образовательных организаций

В Орске проводятся гидравлические испытания системы отопления в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, идет подготовка к отопительному сезону. Паспорта готовности к зиме получили 6 школ, 23 детских сада и 5 учреждений допобразования — 5% от общего числа образовательных организаций. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Остальные учреждения в процессе подготовки. Всего провести гидравлические испытания должны в 134 зданиях: 40 школ, 50 детских садов и 7 учреждений дополнительного образования. Все работы необходимо завершить до начала холодов.

Глава Орска Артем Воробьев отмечает, что работы идут полным ходом. На большей части объектов провели гидравлические испытания и промывку внутренней и наружной сети теплоснабжения, это 101 здание.

Руфия Кутляева