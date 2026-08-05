Житель Оренбуржья потерял 1,26 млн рублей, пытаясь приобрести иномарку в интернете

В Оренбургском районе 49-летний местный житель стал жертвой мошенников при покупке автомобиля через интернет. Он обратился в полицию с заявлением о хищении у него 1,259 млн руб., сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Сотрудники полиции установили, что потерпевший оставил на сайте в интернете заявку на приобретение автомобиля «Фольксваген Тигуан». После этого с ним связался якобы менеджер компании, с которым потерпевший составил договор на покупку. Заявитель перевел деньги на предоставленные счета.

После перевода денег «менеджер» перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева