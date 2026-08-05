Ак Барс Банк продлил акцию «Для самых близких» до конца года
До 31 декабря 2026 года действует акция с бонусом 2000 рублей за перевод пенсии на карту платёжной системы «Мир» от Ак Барс Банка.
Чтобы получить вознаграждение, успейте в течение акции:
- оформить в банке Карту жителя Республики Татарстан или другую дебетовую*, если карты ещё нет;
- подать заявление на перевод пенсии в любом отделении Ак Барс Банка, в «Ак Барс Онлайн», на сайте СФР или Госуслуг РФ;
- получить пенсионную выплату на указанную в заявлении карту.
Перевод пенсии также добавит 1% к ставке при открытии депозита «Мой выбор».
Кроме этого, напоминаем, что в мобильное приложение «Карта жителя Татарстана»** интегрирован мультифункциональный сервис «Алтын Еллар» (с тат. яз. «Золотые годы»). В нем можно записываться на досуговые занятия для пенсионеров, покупать льготные билеты на экскурсии по Казани и Республике Татарстан, заявляться на получение субсидий и государственных услуг.
Организатор акции «Для самых близких» — ПАО «АК БАРС» БАНК. Подробнее о картах и депозитах банка, условиях акции, сроке и порядке получения приза на www.akbars.ru.
* Любую дебетовую карту платёжной системы «Мир», кроме Исламской карты.
** Владельцем приложения «Карта жителя Татарстана» является АО «Социальная карта».
ПАО «АК БАРС» БАНК
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