Ак Барс Банк продлил акцию «Для самых близких» до конца года

До 31 декабря 2026 года действует акция с бонусом 2000 рублей за перевод пенсии на карту платёжной системы «Мир» от Ак Барс Банка.



Чтобы получить вознаграждение, успейте в течение акции:

оформить в банке Карту жителя Республики Татарстан или другую дебетовую * , если карты ещё нет;

, если карты ещё нет; подать заявление на перевод пенсии в любом отделении Ак Барс Банка, в «Ак Барс Онлайн», на сайте СФР или Госуслуг РФ;

получить пенсионную выплату на указанную в заявлении карту.

Перевод пенсии также добавит 1% к ставке при открытии депозита «Мой выбор».

Кроме этого, напоминаем, что в мобильное приложение «Карта жителя Татарстана»** интегрирован мультифункциональный сервис «Алтын Еллар» (с тат. яз. «Золотые годы»). В нем можно записываться на досуговые занятия для пенсионеров, покупать льготные билеты на экскурсии по Казани и Республике Татарстан, заявляться на получение субсидий и государственных услуг.

Организатор акции «Для самых близких» — ПАО «АК БАРС» БАНК. Подробнее о картах и депозитах банка, условиях акции, сроке и порядке получения приза на www.akbars.ru.

* Любую дебетовую карту платёжной системы «Мир», кроме Исламской карты.

** Владельцем приложения «Карта жителя Татарстана» является АО «Социальная карта».

ПАО «АК БАРС» БАНК