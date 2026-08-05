В Самарской области на 27,8% возросло количество МСП-производителей кофе и чая

За три года в Самарской области число производителей кофе и чая среди представителей малого и среднего предпринимательства увеличилось на 27,8%. За пять лет их количество возросло на 43,8%, сообщает региональное минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В этом секторе в регионе развиваются 23 предприятия. В министерстве отмечают, что «малый и средний бизнес сегодня во многом становится драйвером развития кофейной культуры в стране».

На рынке России идет тренд на смену классических кафе велокофейнями и креативными пространствами. Расширяется ассортимент напитков. Набирают популярность локации, использующие зерна свежей обжарки от небольших производителей.

Руфия Кутляева